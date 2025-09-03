Gérard Depardieu será julgado por estupro

A Justiça francesa determinou que o astro do cinema Gérard Depardieu, de 76 anos, vá a julgamento por supostamente estuprar a atriz Charlotte Arnould, informaram à AFP fontes próximas ao caso na terça-feira (2). O advogado do ator disse que ele vai apelar da ordem judicial.

Depardieu, que atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #Metoo. Em meados de maio, ele foi condenado a 18 meses de prisão com suspensão de pena em outro caso. Uma juíza de instrução ordenou um novo julgamento "por estupros mediante penetração digital em duas datas, 7 e 13 de agosto de 2018" na casa parisiense do ator, disse a advogada da denunciante, Carine Durrieu-Diebolt, à AFP. "Estou aliviada" após "sete anos de horror e de inferno", comemorou pelo Instagram Arnould, que denunciou o ator em 2018, dias após os fatos. Os fatos investigados teriam ocorrido na residência do ator em Paris. O acusado sempre defendeu que a relação foi consentida.

"Nunca, jamais abusei de uma mulher", afirmou em uma carta aberta publicada pelo jornal Le Figaro em outubro de 2023. Seu advogado, Jérémie Assous, contatado pela AFP, não fez comentários. A decisão pelo julgamento, contra a qual ainda cabe recurso, "é uma resposta às acusações falsas lançadas contra [a denunciante] em alguns meios de comunicação", celebrou a advogada de Arnould. O advogado de Depardieu, Jérémie Assous, declarou à emissora BFMTV que seu cliente vai recorrer desta ordem, alegando que a juíza de instrução não considerou suficientemente os direitos da defesa.

- Declarações "claras e precisas" - O caso é um dos mais antigos abertos contra o premiado intérprete de "Cyrano de Bergerac" e de mais de 200 filmes e séries. A Justiça arquivou inicialmente a denúncia de Arnould, mas a atriz conseguiu que a investigação fosse reaberta em meados de 2020. Em 16 de dezembro, Depardieu foi indiciado.

Em dezembro de 2021, ao ver que "nada" acontecia e que o ator continuava com sua carreira, a denunciante revelou sua identidade na rede social Twitter e, em abril de 2023, compartilhou sua versão dos fatos na revista Elle. Naquele verão de 2018, a então jovem bailarina, enfrentando uma anorexia, decidiu mudar de rumo e foi selecionada para "Passion", obra dirigida por Fanny Ardant. Convidada, foi à residência do ator, a quem descreve como um "amigo da família", uma pessoa em quem tinha "confiança absoluta" e que estava ciente de sua "doença".