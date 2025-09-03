EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a autorização para que o grupo taiwanês de semicondutores TSMC exporte equipamento de fabricação de chips para a China sem licença.

A medida foi adotada no momento em que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos busca encerrar o programa de "usuário final validado" (VEU), que permite que fabricantes estrangeiros de semicondutores exportem produtos de origem americana para fabricação de chips na China.