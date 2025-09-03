Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 29 mortos em naufrágio de barco na Nigéria

Ao menos 29 mortos em naufrágio de barco na Nigéria

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 29 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com mais de 80 passageiros em um rio no centro-norte da Nigéria, informaram nesta quarta-feira (3) os serviços de emergência.

O acidente, ocorrido na manhã de terça-feira, foi causado por uma "sobrecarga da embarcação e uma colisão com um tronco", informou a Agência Estatal de Gestão de Emergências (Sema) em comunicado.

"Foram recuperados 29 corpos, duas pessoas continuam desaparecidas e cerca de 50 passageiros foram resgatados", indicou a agência.

Um funcionário da Cruz Vermelha, Abubakar Idris, confirmou à AFP o mesmo balanço.

"O barco transportava homens, mulheres e crianças quando naufragou", declarou Idris.

As vítimas navegavam pelo rio Malale após sair da aldeia Tugan Sule com destino à aldeia Dugga. Eles queriam apresentar suas condolências por um falecimento ocorrido alguns dias antes, segundo os serviços de emergência.

As operações continuam para localizar as pessoas desaparecidas, informou a Sema.

Os naufrágios em rios e afluentes da Nigéria, muito movimentados, são frequentes. Geralmente, ocorrem devido a embarcações sobrecarregadas, má manutenção ou descumprimento das normas de segurança.

str/ks/hgs/mel/mvl/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar