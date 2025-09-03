Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

Pelo menos 21.000 crianças da Faixa de Gaza sofreram lesões de longo prazo que as tornaram pessoas com deficiência desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro de 2023, segundo o Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD, na sigla em inglês). Cerca de 40.500 crianças sofreram "ferimentos provocados pela guerra" nos quase dois anos desde que o conflito eclodiu, e mais da metade delas ficou com deficiência, especificou o grupo composto por especialistas que se reúne duas vezes por ano em Genebra.

O CRPD instou Israel a adotar medidas específicas para proteger as crianças com deficiência contra ataques e implementar protocolos de evacuação que levem em conta essas pessoas. Após analisar a situação, o CRPD observou que as ordens de evacuação israelenses em Gaza são "frequentemente inacessíveis" para pessoas com deficiência auditiva ou visual, "tornando impossível a evacuação". Os especialistas também descreveram casos de "pessoas com deficiência obrigadas a fugir em condições inseguras e indignas, como rastejando pela areia ou lama sem ajuda para se deslocar". O CRPD destacou ainda que as restrições à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza afetam de forma desproporcional as pessoas com deficiência.