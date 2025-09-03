Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Abertura da Bienal de Artes de São Paulo -  10H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 -  (até 21 de Novembro)

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -  (até 6 de Setembro)

Esportes

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 : Brasil x Chile -  22H30

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

 BELO HORIZONTE (Brasil) - Presidente Lula visita favela do Aglomerado da Serra em lançamento de serviço de gás residencial -  13H00

Europa

 CASTEL GANDOLFO (Itália) - Papa Leão XIV inaugura 'Borgo Laudato Si' -  12H00

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Eclipse lunar total -  15H30

Américas

 BRASIL - Apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestam em diversas cidades contra seu julgamento por suposta tentativa de golpe - 

 BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa do desfile do Dia da Independência -  12H00

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2025

Europa

 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -  (até 12)

QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de agosto -  10H00

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar