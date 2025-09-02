Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunirá na quinta-feira (2) com líderes europeus em Paris para discutir quais garantias de segurança podem ser dadas a seu país para evitar ataques russos no futuro, anunciou o gabinete do presidente. Zelensky planeja se encontrar com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen; com o chefe da Otan, Mark Rutte; com o chanceler alemão, Friedrich Merz; e com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

Com eles, terá "discussões intensivas sobre garantias de segurança para a Ucrânia", disse nas redes sociais nesta terça-feira Mijailo Podoliak, assessor do chefe de gabinete de Zelensky. O tema das garantias de segurança para a Ucrânia apoiadas pelo Ocidente tem dominado nas últimas semanas os esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia. Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron lideram a chamada Coalizão de Voluntários, que busca apresentar uma oferta sólida de proteção à Ucrânia caso a Rússia a ataque no futuro, após um eventual acordo de paz. Kiev exige uma força de paz europeia e garantias de defesa ao estilo da Otan, caso sua adesão à aliança atlântica seja descartada.