Trump nega rumores sobre estado de saúde e fala em mandar Guarda Nacional à Chicago

Desmentido rumores sobre seu estado de saúde, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que esteve "bem ativo" durante o fim de semana, e não soube de discussões em redes sociais que afirmavam que ele teria falecido. "Todas as notícias sobre meu estado de saúde são falsas", disse, quando questionado sobre uma publicação que insinuava que ele estaria morto. "Isso é muito sério."

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano voltou a endossar o "sucesso" da intervenção federal na polícia de Washington e afirmou que a capital do país é, hoje, "uma cidade segura". "Mandaremos a Guarda Nacional para Chicago, mas não posso dizer quando. Chicago e Baltimore estão um inferno neste momento", pontuou. Trump também citou Los Angeles como uma das cidades com alta criminalidade nos EUA. Todos esses municípios são governados por democratas. Hoje, a Justiça americana anunciou decisão que considera ilegal o uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles.