Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataque contra barco saído da Venezuela

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (2) a morte de 11 "narcotraficantes" em um ataque no mar do Caribe contra uma embarcação que transportava drogas da Venezuela, marcando uma escalada após o posicionamento de navios de guerra na região. As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", especificou.

Em seguida, o presidente acrescentou em uma mensagem na sua rede Truth Social que o ataque ocorreu enquanto os traficantes, do grupo Tren de Aragua, estavam em águas internacionais. "O ataque resultou em 11 terroristas mortos em ação", assegurou. "As forças armadas americanas realizaram um ataque letal", acrescentou o secretário de Estado, Marco Rubio, pouco antes de iniciar uma visita oficial ao México nesta quarta-feira. Os Estados Unidos "usarão todo seu poder para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas, não importa de onde operem", concluiu.

- Fim da "impunidade" - O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou estado de máxima alerta para se defender do que ele qualifica como ameaças militares dos Estados Unidos.

O governo Trump, que acusa Maduro de liderar um cartel de drogas, posicionou navios de guerra no sul do Caribe em uma operação classificada como antidrogas. Trump não ameaçou invadir a Venezuela. "Esta é uma operação antidrogas", respondeu Rubio a perguntas de jornalistas em Miami sobre uma possível intervenção na Venezuela.

"Chegaram ao fim os dias de agir com impunidade, de inutilizar um motor a tiros ou confiscar alguns carregamentos de drogas de um barco", afirmou. Em contraponto, Caracas anunciou na segunda-feira o envio de 15 mil membros das forças de segurança para a fronteira com a Colômbia, em operações contra o narcotráfico. - Acusações repetidas -