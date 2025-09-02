Tribunal reverte liminar que impedia governo Trump de corte em fundos climáticos de Biden

A administração do presidente americano, Donald Trump, obteve uma vitória por 2 votos a 1, em um tribunal federal de apelações nesta terça-feira, 2, em seu esforço para congelar US$ 16 bilhões e encerrar contratos para organizações sem fins lucrativos administrarem um "banco verde" destinado a financiar projetos "ecologicamente corretos".

O chefe da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) criticou o programa do governo antecessor Joe Biden como um desperdício de dinheiro dos contribuintes, tentou recuperar seu financiamento e acusou as organizações sem fins lucrativos de má gestão.