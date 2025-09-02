STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça-feira (2), as sessões de sentença no julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão pela acusação de tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula (PT). O ex-presidente (2019-2022) deve conhecer seu veredicto até 12 de setembro, ao lado de sete coacusados, incluindo ex-ministros e comandantes militares.

O ministro Cristiano Zanin abriu a sessão no STF em Brasília, informou um jornalista da AFP. Seu homólogo Alexandre de Moraes, que está sujeito a sanções do governo americano de Donald Trump, imediatamente tomou a palavra para ler o relatório final do caso. Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o mês passado, não está presente no tribunal e não planeja comparecer às sessões, segundo sua defesa. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro, 70 anos, de liderar uma "organização criminosa armada" que conspirou para tentar assegurar sua "permanência autoritária no poder", apesar da derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Bolsonaro alega inocência e se considera vítima de uma "perseguição política", a pouco mais de um ano das eleições presidenciais. O julgamento também teve consequências inesperadas, ao abrir uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. Ao mencionar uma "caça às bruxas" contra seu aliado, Trump impôs em 6 de agosto tarifas de 50% sobre uma parte das exportações brasileiras.

- Segurança reforçada - Esta é a primeira vez que um ex-chefe de Estado brasileiro enfrenta acusações do tipo, um evento histórico 40 anos após o fim da ditadura militar (1964-1985), cujos líderes nunca foram levados aos tribunais. Em Brasília, a presença policial foi reforçada na Praça dos Três Poderes, área do Palácio do Planalto, da sede do STF e do Congresso Nacional.

Policiais armados com cães protegiam a entrada do tribunal, observou a AFP. As autoridades anunciaram "uma vigilância contínua com equipamentos de última geração, incluindo drones equipados com câmeras térmicas". No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas vandalizaram as sedes dos Três Poderes para exigir uma intervenção militar e destituir Lula, que havia tomado posse uma semana antes.