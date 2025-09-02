Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro

Sonho de marcar pela Seleção está 'cada vez mais perto', diz João Pedro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante João Pedro disse, nesta terça-feira (2), que o sonho de marcar com a camisa do Brasil está "cada vez mais perto".

O atacante, que volta à Seleção com "novo status", vive grande expectativa antes dos jogos contra Chile (quinta-feira) e Bolívia (9 de setembro), nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Poder marcar meu primeiro gol é um momento com o qual venho sonhando muito. Seguir trabalhando bastante, porque eu sei que está cada vez mais perto", disse o jogador do Chelsea em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis.

Com o Brasil já classificado para o Mundial do ano que vem, João Pedro espera ter minutos em campo contra a seleção chilena no Maracanã, onde começou como profissional pelo Fluminense.

"O Maracanã é um estádio muito especial para mim. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia", lembrou o atacante de 23 anos.

João Pedro é candidato a vestir a camisa 9, que ficou sem dono nos últimos anos, mas encara tudo com calma.

"Quem vai jogar depende do professor", disse o atacante, que fez três jogos pela Seleção nos ciclos de Fernando Diniz e Dorival Júnior.

"Sou um jogador jovem, que busco sempre estar em evolução (...), mas acredito que sou o mesmo João Pedro de sempre", comentou sobre o bom momento que vive no Chelsea.

João Pedro estreou pelo time londrino durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho, depois de ser contratado junto ao Brighton.

"A única coisa que mudou é que, quando você vai para um clube do tamanho do Chelsea, você tem jogadores melhores ao redor, você tem mais visibilidade", acrescentou.

Por sua vez, o meio-campista Jean Lucas, de 27 anos, comemorou a chance de estrear na Seleção principal.

"Sei que o meio-campo da Seleção Brasileira tem muitos grandes jogadores e estar aqui é muito gratificante", disse o jogador do Bahia.

Depois de receber o Chile, o Brasil viaja à cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar, para visitar a Bolívia no jogo que encerra sua campanha nas Eliminatórias.

erc/app/raa/cb/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar