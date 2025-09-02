O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, vê um "abuso" do papel do dólar pelos países ocidentais na tentativa de manter dominância no cenário global. Em entrevista ao jornalista russo Pavel Zarubin, publicada via Telegram, Lavrov chamou o uso da moeda americana como forma de pressionar outros países.

"O Ocidente também abusa do papel do dólar nos assuntos globais, impondo guerras tarifárias a todos ao seus redor. Tudo isso não tem nada a ver com a defesa dos direitos legítimos do Ocidente na economia e na política globais, mas é usado como meio de suprimir concorrentes", acrescentou o ministro.