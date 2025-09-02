Pauta de videográficos

Os suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, informou com preocupação a Organização Mundial da Saúde (OMS), que lamenta a insuficiência dos avanços registrados contra uma das principais causas de morte entre os jovens.

O fenômeno climático La Niña pode reaparecer a partir de setembro, mas as temperaturas continuarão acima da média, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU.

