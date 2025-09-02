Otan diz atuar para combater interferências russas a GPS, após ocorrido com Von der Leyen

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está atuando para neutralizar a ação russa de bloqueio de sinais em voos civis, disse nesta terça-feira, 2, o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, dois dias depois de um jato que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, ter perdido a capacidade de usar a navegação por GPS no espaço aéreo da Bulgária.

O avião pousou em segurança no domingo, 31, mas autoridades búlgaras disseram suspeitar que a Rússia estava por trás da interferência.