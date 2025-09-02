Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1.400

Autor AFP
AFP Autor
Mais de 1.400 pessoas morreram e 3.100 ficaram feridas no terremoto de 6 graus de magnitude que afetou o leste do Afeganistão no fim de semana, segundo um balanço atualizado nesta terça-feira pelo governo talibã.

O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, informou em um comunicado que 1.411 pessoas faleceram e 3.124 ficaram feridas apenas na província de Kunar, a mais afetada. Além disso, ele afirmou que mais de 5.000 casas foram destruídas.

