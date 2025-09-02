Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, juiz considera ilegal uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles

Autor Agência Estado
O juiz Charles Breyer, em Washington, decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou a lei federal ao enviar tropas para acompanhar agentes federais em operações de imigração.

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte infringia uma lei que proíbe o uso das Forças Armadas na aplicação de leis domésticas.

Advogados do governo argumentaram que o Ato Posse Comitatus não se aplica, pois as tropas estavam protegendo agentes federais, e não fazendo cumprir a lei.

Eles sustentam que os militares foram mobilizados sob uma autoridade que permite ao presidente destacá-los. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags

EUA TRUMP

