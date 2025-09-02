Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron diz que 'nenhuma ofensiva' deterá movimento para reconhecer Estado palestino

Autor AFP
O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu Israel, nesta terça-feira (2), contra qualquer "ofensiva" ou "tentativa de anexação" de territórios, afirmando que nada disso deterá o movimento de reconhecimento do Estado palestino. 

"Nenhuma ofensiva, tentativa de anexação e deslocamento de populações deterá a dinâmica que criamos com o Príncipe herdeiro e à qual já se juntaram numerosos parceiros", disse ao informar sobre uma conversa com o herdeiro do trono saudita, Mohammed Bin Salman.

Macron acrescentou que a decisão dos Estados Unidos de não conceder vistos aos representantes palestinos para a Assembleia Geral da ONU "não é aceitável".

O líder francês pediu que essa medida seja revertida e que seja permitida uma representação palestina conforme estabelecido pelo acordo da organização.

