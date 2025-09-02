La Niña pode reaparecer em setembro, afirma agência da ONU

O fenômeno climático La Niña pode reaparecer a partir de setembro, mas as temperaturas continuarão acima da média, indicou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU. Desde março de 2025, persistem condições neutras - que não indicam um episódio de El Niño nem de La Niña - e as anomalias da temperatura da superfície do Pacífico equatorial permaneceram próximas à média, segundo a OMM.

"No entanto, nos próximos meses, possivelmente a partir de setembro de 2025, as condições podem evoluir gradualmente até serem compatíveis com um episódio de La Niña", indicou a organização em seu boletim El Niño/La Niña. Segundo as últimas previsões dos Centros Mundiais de Produção de Previsões Sazonais da OMM, para o período entre setembro e novembro, há uma probabilidade de 55% de que as temperaturas da superfície do Pacífico equatorial diminuam até atingir o limite de aparição de La Niña. Posteriormente, para o período entre outubro e dezembro de 2025, a probabilidade de aparição do fenômeno La Niña aumenta para 60%. "No entanto, apesar do efeito transitório de resfriamento provocado por La Niña, espera-se que as temperaturas continuem acima da média em grande parte do mundo", indicou a OMM em comunicado.

Entre setembro e novembro, as temperaturas devem ser superiores ao normal na maior parte do hemisfério norte e em grande parte do hemisfério sul, detalhou a agência da ONU. Os regimes de precipitação corresponderão aos que geralmente são observados durante um episódio moderado de La Niña. Um episódio de La Niña corresponde a um resfriamento em larga escala das águas superficiais das partes central e oriental do Pacífico equatorial, além de outras alterações na circulação atmosférica tropical, em particular mudanças nos ventos, pressão e precipitações, explica a OMM.