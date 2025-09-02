Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kraft Heinz se divide em duas empresas

Kraft Heinz se divide em duas empresas

O conglomerado americano Kraft Heinz, que produz ketchup Heinz e o cream cheese Philadelphia, será dividido em duas empresas, anunciou a companhia nesta terça-feira.

"A separação busca maximizar as capacidades das marcas Kraft Heinz" para permitir que as novas empresas "direcionem seus recursos para suas diferentes estratégias prioritárias", destacou o grupo em um comunicado.

Uma delas se dedicará à comercialização de molhos, produtos cremosos e condimentos, incluindo o conhecido queijo Philadelphia e o ketchup Heinz, cujas vendas representaram cerca de 15 bilhões de dólares (80,7 bilhões de reais) em 2024.

A segunda se concentrará nos produtos da marca Oscar Mayer, como salsichas e lanches, com vendas de cerca de 10 bilhões de dólares (53,8 bilhões de reais) no ano passado.

A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, de acordo com a empresa.

O conglomerado foi formado em 2015 como resultado da fusão entre Kraft Foods e Heinz.

Atualmente, seu principal acionista é a Berkshire Hathaway (27,25%), empresa criada por Warren Buffet.

