Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 em comparação com o primeiro e registrou uma expansão interanual de 2,2%, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (2). O resultado marca uma desaceleração na maior economia da América Latina, após um crescimento de 1,3% nos três primeiros meses do ano - este dado foi revisado para baixo após um anúncio prévio de +1,4%.

Mesmo assim, o aumento de 0,4% superou levemente as expectativas do mercado, que esperava um avanço em torno de 0,3%, de acordo com estimativas de instituições financeiras consultadas pelo jornal econômico Valor. Em relação ao segundo trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 2,2%, segundo dados do IBGE. A desaceleração trimestral se explica sobretudo pelo desempenho do setor agropecuário, que passou de um crescimento de 12,2% no primeiro trimestre para uma contração de 0,1% no segundo. O melhor resultado no trimestre anterior se deveu à recuperação da colheita de grãos, que costuma concentrar seu impacto positivo para o PIB nos primeiros meses do ano. Além disso, em 2024, o Brasil sofreu uma seca histórica.