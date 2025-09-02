Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open
Após três vitórias emocionantes, a icônica Venus Williams e a jovem Leylah Fernandez foram eliminadas nesta terça-feira (2) nas quartas de final do torneio de duplas femininas do US Open.
A americana e a canadense perderam por 6-1 e 6-2 para a dupla que é a primeira cabeça de chave da competição, formada pela americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova.
Venus Williams, de 45 anos, deixou a quadra de Nova York com um sorriso no rosto, agradecendo aos 14 mil torcedores pelo apoio entusiasmado durante todo o torneio.
A irmã mais velha das Williams, que retornou às competições em julho após mais de um ano de pausa, também teve uma breve passagem pela categoria de simples.
A californiana não pretende disputar outros torneios este ano, mas manteve seus planos para a próxima temporada.
O desempenho em duplas de Williams e Fernández, que se classificaram por meio de um convite de última hora, foi uma das maiores sensações deste US Open, onde elas emocionaram os fãs com três contundentes vitórias consecutivas.
Na segunda-feira, a californiana disse que sua irmã Serena as estava acompanhando à distância e dando conselhos, e a incentivou a ir a Flushing Meadows para apoiá-las presencialmente.
