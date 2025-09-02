Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deslizamento de terra no Sudão destrói vila e mata ao menos mil pessoas

Autor Agência Estado
Um deslizamento de terra destruiu uma vila em Darfur, no Sudão, e matou ao menos mil pessoas, informou o grupo rebelde que controla a região na noite da segunda-feira, 1º.

A tragédia ocorreu no domingo, 31, na vila de Tarasin, nas Montanhas Marrah, após dias de fortes chuvas. "A vila foi completamente arrasada. Apenas uma pessoa sobreviveu", diz o comunicado do Exército-Movimento de Libertação do Sudão.

O grupo apelou à Organização das Nações Unidas (ONU) e à comunidade internacional por ajuda na recuperação dos corpos.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

