Cinco pessoas presas no Reino Unido antes de uma ação de apoio à Palestine Action

Cinco representantes de um grupo britânico que organiza manifestações em apoio à organização proibida Palestine Action foram presos nesta terça-feira (2) de manhã pela polícia antiterrorismo, poucos dias antes de uma nova concentração prevista para sábado. O grupo, chamado Defend Our Juries (Defenda nossos jurados), anunciou em um comunicado que a polícia havia detido nesta terça-feira cinco de seus "principais porta-vozes durante operações", em relação às manifestações que levaram à prisão e acusação de centenas de pessoas nas últimas semanas.

A polícia de Londres confirmou essas prisões na capital britânica, na Cumbria e em Yorkshire (norte da Inglaterra). Esses ativistas, atualmente detidos, são "suspeitos de fomentar apoio a uma organização proibida", um crime que pode ser punido com até 14 anos de prisão. O governo trabalhista britânico classificou a Palestine Action como "terrorista" em julho, após atos protagonizados pelo grupo em uma base da Royal Air Force. Criada em 2020, a Palestine Action se apresentava como um movimento de denúncia da "cumplicidade britânica" com o Estado de Israel, especialmente em relação à venda de armas.

Desde então, várias manifestações foram organizadas para protestar contra a decisão do governo britânico contra a Palestine Action. Mais de 700 pessoas foram presas nas mesmas, 114 delas foram acusadas até o momento. Segundo a Defend Our Juries, os representantes presos nesta terça-feira deveriam participar de uma coletiva de imprensa virtual prevista para a tarde, relacionada à próxima ação do grupo no sábado.