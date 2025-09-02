Canadá realiza evacuações por incêndios no norte

O Canadá enfrenta este ano a segunda pior temporada de incêndios de sua história depois de 2023, com mais de 8,3 milhões de hectares de floresta queimados, o que equivale à superfície da Áustria.

Mais de 1.000 pessoas foram deslocadas nesta terça-feira (2) no extremo norte do Canadá devido a um grande incêndio florestal que está ativo há semanas em uma região afetada pela seca.

O incêndio, que desde domingo ameaça diretamente as localidades de Fort Providence e Whati, situadas nos Territórios do Noroeste, já consumiu mais de 102.000 hectares.

Além disso, avançou rapidamente nos últimos dias, o que provocou as primeiras evacuações do ano neste vasto território setentrional que atravessa o círculo polar ártico.

Em 2023, os 20.000 habitantes de Yellowknife, a capital desta região, foram obrigados a abandonar a cidade por três semanas devido a um incêndio.

"Certamente, nos anos recentes temos visto temporadas de incêndios mais longas do que o usual em todo o país. Desde 2022, registramos incêndios ativos até o mês de outubro", declarou à AFP Mike Westwick, do serviço de incêndios territoriais.