Atividade industrial dos EUA cai a 48,7% em agosto

A atividade industrial dos Estados Unidos contraiu em agosto pelo sexto mês consecutivo, com uma queda na produção e o índice de emprego neste setor ainda enfraquecido, segundo dados de uma pesquisa publicada nesta terça-feira (2).

O índice ISM - baseado em pesquisas de um painel de empresas - foi de 48,7% no mês passado, um pouco acima dos 48% de julho. Embora melhor do que o esperado, ainda está abaixo de 50%, que indicaria uma expansão do setor.