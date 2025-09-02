Alcaraz despacha Lehecka e avança à semifinal do US Open

Alcaraz fechou o jogo com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 56 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Com outra implacável vitória em três sets, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, despachou o tcheco Jiri Lehecka (N.21) nesta terça-feira (2) e se classificou para a semifinal do US Open.

O espanhol de 22 anos segue sem perder um único set depois de cinco jogos no torneio. Até agora, apenas o atual campeão, o italiano Jannik Sinner, mostrou um nível próximo de tênis.

Com a classificação de seu principal rival no circuito, Sinner fica com a obrigação de vencer seu compatriota Lonrenzo Musetti (N.10) na quarta-feira, pelas quartas de final, para não deixar a liderança do ranking da ATP nas mãos de Alcaraz, que ainda pode voltar a ser número 1 do mundo se conquistar seu segundo título em Nova York.

"É muito difícil não pensar nisso", reconheceu Alcaraz. "Só quero fazer o meu, cumprir meus objetivos e aproveitar o máximo possível.

Ao bater Lehecka, um dos únicos seis jogadores que o venceu nesta excepcional temporada, o jovem espanhol chegou a sua 44ª vitória nos últimos 46 jogos, nos quais levantou cinco títulos.