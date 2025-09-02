AIEA encontra partículas de urânio na Síria

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) descobriu partículas de urânio durante uma investigação em uma localidade que a organização suspeita ter abrigado um reator nuclear, segundo um relatório confidencial ao qual a AFP teve acesso nesta terça-feira (2). Neste informe restrito, distribuído ao Conselho de Governadores na segunda-feira, a AIEA disse ter encontrado "uma quantidade significativa de partículas de urânio natural" durante uma visita em 2024.

A descoberta foi feita em um local cujo nome não foi revelado, "que teria estado funcionalmente relacionado" com a localização desértica de Deir Ezzor, no leste da Síria. A análise das amostras destas partículas "indica que o urânio é de origem antropogênica, quer dizer, foi produzido como resultado de um tratamento químico", segundo a agência de vigilância nuclear das Nações Unidas, com sede em Viena. Em 2018, Israel admitiu ter realizado, em 2007, um ataque aéreo contra o que qualificou como um reator nuclear em construção. Em um informe de 2011, a AIEA avaliou que um edifício era "muito provavelmente um reator nuclear que deveria ter sido declarado" a esta agência. A Síria havia negado sua existência.

Em março de 2024, o diretor da AIEA, Rafael Grossi, viajou a Damasco para se reunir com o então presidente sírio Bashar al Assad, posteriormente deposto, a fim de esclarecer as "questões pendentes". A AIEA foi autorizada a coletar amostras em três locais relacionados com o de Deir Ezzor. "As autoridades sírias atuais informaram que não dispunham de informação que pudesse explicar a presença destas partículas de urânio", informou a AIEA em seu relatório.