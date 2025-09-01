Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xi promete acelerar criação de banco da Organização para Cooperação de Xangai

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira, 1, que busca acelerar a criação de um banco de desenvolvimento da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) durante a cúpula anual do bloco, em Tianjin.

"Atualmente, à medida que a situação global se torna mais complexa e turbulenta, os Estados-membros enfrentam responsabilidades de segurança e desenvolvimento mais árduas", disse Xi, durante discurso na abertura do encontro. O líder chinês prometeu US$ 1,4 bilhão em empréstimos nos próximos três anos para membros do bloco.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, estão entre os participantes da reunião do grupo, que é visto como um contraponto à influência dos Estados Unidos na Ásia Central.

Xi disse ainda que os países da OCX devem "se opor à mentalidade da Guerra Fria e à confrontação baseada em blocos" e preservar o papel central da Organização das Nações Unidas (ONU). O líder chinês também defendeu "um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica inclusiva" que promovam "um sistema de governança global mais justo e razoável".

Fundada em 2001, a OCX inclui Rússia, Belarus, China, Índia, Irã, Casaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão e Usbequistão. Afeganistão e Mongólia são Estados observadores. Outros 14 países, principalmente do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, atuam como "parceiros de diálogo". Fonte: Associated Press.

