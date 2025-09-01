Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE seguirá aplicando suas regras em plataformas digitais, apesar das ameaças de Trump

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A União Europeia continuará aplicando suas regras sobre as plataformas digitais, apesar das ameaças de Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (1º) no X a vice-presidente da Comissão Europeia, Henna Virkkunen, em resposta a preocupações do Congresso dos Estados Unidos.

"Continuarei fazendo com que sejam respeitadas, por nossas crianças, cidadãos e empresas", afirmou Virkkunen ao defender a lei sobre os Serviços Digitais (DSA) e sobre os Mercados Digitais (DMA), que tratam da concorrência e da moderação de conteúdos.

A DSA busca proteger os usuários europeus com a imposição de obrigações que devem ser cumpridas pelas plataformas tecnológicas, particularmente no que se refere à sinalização de conteúdos problemáticos como a desinformação, o ódio online, as falsificações ou os produtos perigosos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou energicamente há uma semana os países ou organizações que regulam o setor tecnológico, ameaçando-os com tarifas e restrições à exportação.

Embora não tenha citado diretamente a União Europeia, esta dispõe do arsenal jurídico mais poderoso do mundo para regular o setor digital.

O Congresso dos Estados Unidos prevê para quarta-feira uma audiência sobre a regulamentação do setor, intitulada "A ameaça da Europa à liberdade de expressão e inovação nos Estados Unidos".j

Virkkunen, encarregada entre outros do setor de tecnologia, também publicou no X uma carta dirigida ao responsável pela comissão judiciária da Câmara dos Representantes, Jim Jordan, que convocou a audiência.

"A DSA e a DMA são leis soberanas da União Europeia, adotadas com maiorias esmagadoras pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu", que representa os 27 Estados-membros, diz a carta datada de 1º de setembro.

Ambas as leis "respeitam plenamente os direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão", acrescenta sobre a legislação europeia que os Estados Unidos denunciam como censura.

A prioridade da UE continua sendo "uma melhor proteção dos menores e das empresas", assegura Virkkunen, que se reuniu em julho em Bruxelas com Jordan e outros funcionários da comissão judiciária da Câmara dos Representantes.

