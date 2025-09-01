UE se compromete a avaliar petição para que aborto seja acessível a todas as mulheres

A Comissão Europeia comprometeu-se nesta segunda-feira (1º) a avaliar uma petição que exige que todas as mulheres do continente tenham acesso a abortos "seguros". "Sabemos que em muitos países europeus o aborto não é seguro, não é acessível, não é gratuito, e queremos oferecer a todas as mulheres a possibilidade de recorrer a ele", declarou à AFP Federica Vinci, uma das coordenadoras desta iniciativa.

Seu grupo, chamado "Minha voz, minha escolha", considera "inaceitável que hoje em dia mulheres continuem morrendo na Polônia e em outros países por esse motivo". Também exige que a União Europeia estabeleça um mecanismo financeiro que ajude os Estados-membros a oferecer abortos àquelas que não têm acesso a eles. Esta petição é uma iniciativa cidadã, um mecanismo que obriga o Executivo europeu a avaliar uma questão, sempre que for recolhida um milhão de assinaturas de cidadãos de pelo menos sete Estados-membros diferentes. No entanto, não tem caráter vinculante: nada obriga a transformar esta iniciativa em um novo ato jurídico europeu.