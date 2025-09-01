Trump sugere ações de combate ao crime em Chicago, Nova York, Los Angeles e Baltimore

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que sejam implementadas ações de combate ao crime nas cidades de Chicago, Los Angeles, Nova York e Baltimore, em publicação na Truth Social. O comentário vem em um momento em que o republicano tem enfatizado a importância do combate ao crime e sinalizado planos de ampliar o envio de forças da Guarda Nacional americana para mais cidades governadas por democratas.

"(Tornamos) Washington, D.C. UMA ZONA LIVRE DE CRIMES. Não seria legal dizer isso sobre Chicago, Los Angeles, Nova York e até mesmo Baltimore, uma cidade tomada pelo crime??? Isso pode acontecer, e pode acontecer RÁPIDO! Trabalhe conosco!!!", escreveu na postagem.