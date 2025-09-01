Trump defende que farmacêuticas mostrem dados sobre eficácia de vacinas contra covid

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que empresas farmacêuticas revelem publicamente dados comprovando a eficácia de vacinas contra a covid-19.

"Recebi informações da Pfizer e de outras que são extraordinárias, mas parece que elas nunca mostram esses resultados ao público", afirmou Trump nesta segunda-feira, 1 em postagem na sua rede social, a Truth Social. "Por que não?", questionou.