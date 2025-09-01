Trump concede honraria a Rudy Giuliani após envolvimento em acidente de carro

O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira, 1º, que concederá ao ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito após Giuliani, que também foi advogado pessoal de Trump, ter se envolvido em um acidente de carro em New Hampshire no fim de semana.