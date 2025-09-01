Todas as opções de sanções contra Rússia 'estão sobre a mesa' de Trump, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que "todas as opções estão sobre a mesa" em relação a sanções contra a Rússia, em meio à continuação dos bombardeios russos contra a Ucrânia. Em entrevista à Fox News, Bessent também pontuou que acredita que o presidente norte-americano, Donald Trump, deve avaliar todas as possibilidades ainda nesta semana.

"O presidente Vladimir Putin, desde o telefonema, quando os líderes europeus e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, estiveram na Casa Branca na segunda-feira seguinte à reunião no Alasca entre Trump e Putin, fez o oposto do que havia indicado que queria fazer.