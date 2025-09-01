Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starmer afirma que liderará Partido Trabalhista nas próximas eleições no Reino Unido

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "definitivamente" liderará o Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais, ao participar de entrevista na BBC Radio 5, nesta segunda-feira, 1º de setembro. Na ocasião, ele mencionou saber da frustração de algumas pessoas com o seu governo, mas disse que agora a administração está "na fase dois", com objetivo de "entregar, entregar, entregar".

Starmer também disse que o partido político britânico de direita Reform UK, de Nigel Farage, não quer que a questão da imigração seja "resolvida porque eles não têm razão para existir se os problemas forem resolvidos".

