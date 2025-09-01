Sinner atropela Bublik e vai enfrentar Musetti nas quartas do US Open

O tenista italiano Jannik Sinner venceu com extrema facilidade o cazaque Alexander Bublik nesta segunda-feira (1º) e avançou para as quartas de final do US Open, onde seu compatriota Lorenzo Musetti o aguarda. O número um do mundo precisou de apenas uma hora e 21 minutos para despachar Bublik (24º) com um triplo 6-1.

Sinner ampliou sua sequência de 25 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam em quadra dura. Além da classificação, ele se vingou de Bublik, o único jogador, além de Carlos Alcaraz, a ter vencido uma partida contra ele neste ano. "Você é tão bom, isso é loucura", disse o cazaque, parabenizando o italiano na rede. "Nós nos conhecemos muito bem. Tivemos algumas batalhas muito duras, especialmente este ano", reconheceu Sinner depois. "Ele teve uma partida muito difícil antes desta e hoje não conseguiu sacar tão bem".

Bublik, que derrotou Sinner em junho na grama de Halle, estava num ótimo momento antes da partida desta segunda-feira, sem ter sofrido nenhuma quebra nas três rodadas anteriores. Sinner não perdeu tempo em quebrar o serviço do oponente nas duas primeiras oportunidades. No total, ele quebrou o saque de Bublik nove vezes e lhe permitiu apenas uma oportunidade de quebra na reta final, que o cazaque não conseguiu aproveitar.

O desequilíbrio no jogo e o placar levaram a torcida nova-iorquina a comemorar os pontos de Bublik, que em muitos momentos andava pela quadra com um sorriso de incredulidade. Sinner restabeleceu sua autoridade apenas dois dias após passar por alguns apuros contra o canadense Denis Shapovalov. Esta vitória também lhe permite manter por enquanto a posição de número um do ranking da ATP, ameaçada por Alcaraz.