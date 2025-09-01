Sem quatro titulares, Paraguai inicia preparação para enfrentar Equador

O técnico Gustavo Alfaro comandou o primeiro treino, marcado pelas ausências do zagueiro Fabián Balbuena, do meio-campista Mathías Villasanti e dos atacantes Isidro Pitta e "La Joya" Enciso, a grande esperança paraguaia.

Com quatro titulares lesionados, incluindo o astro Julio Enciso, o Paraguai iniciou nesta segunda-feira (1º) sua preparação para enfrentar o Equador na quinta-feira, em Assunção, partida em que pode selar seu tão aguardado retorno à Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

Os quatro não fizeram parte da lista de 27 convocados revelada no domingo pelo técnico argentino devido a diversos problemas físicos.

O treino da tarde, com a presença de quase toda a equipe, ocorreu sob chuva intensa no centro de treinamento da Associação Paraguaia de Futebol (APF), em Ypané, perto de Assunção.

A 'Albirroja' está a apenas um ponto de garantir matematicamente sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, objetivo que ainda pode ser alcançado caso a Venezuela perca para a líder Argentina na quinta-feira, em Buenos Aires.

Alfaro, de 63 anos, convocou 27 jogadores para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, que sua equipe disputará na próxima terça-feira, contra o Peru, em Lima.