Segunda-feira da Mostra de Veneza traz artes marciais e êxtase religioso

A história de um lutador em baixa, protagonizada por Dwayne Johnson, e a de Anne Lee, fundadora do movimento "Shakers", interpretada por Amanda Seyfried, são os destaques desta segunda-feira (1º) na 82ª Mostra de Veneza. Tanto "Coração de Lutador - The Smashing Machine", dirigido por Benny Safdie, como "The Testament of Anne Lee", realizado pela norueguesa Mona Fastvold, estão entre as 21 produções que disputam este ano o Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro por um júri presidido por Alexander Payne.

Em "Coração de Lutador", Dwayne "The Rock" Johnson assume o papel do americano Mark Kerr, um dos primeiros lutadores de artes marciais mistas (MMA), que enfrenta problemas de dependência química. O filme se passa no final dos anos 1990 e início dos 2000, um momento crucial na carreira de Kerr, que, no seu auge, responde a um jornalista que "não sabe" como se sentiria se perdesse uma luta, porque ele "nunca perde". Mas a obra vai além e mostra Kerr lutando tanto no ringue quanto em casa, onde são recorrentes os embates com sua esposa, Dawn, interpretada por uma dedicada Emily Blunt à beira do colapso. Johnson, que foi lutador profissional até 2019, lembrou nesta segunda-feira que conheceu Mark Kerr no final dos anos 1990, "um herói".

"Lembro-me de conversar com Mark naquela época (...), tinha tanto respeito por sua carreira. E é surpreendente como, anos depois, a vida pode fechar o círculo de maneira incrível", disse o ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação como "Adão Negro" e os da saga "Velozes e Furiosos". Ao ser questionado sobre esses longas, verdadeiros sucessos de bilheteria, "The Rock" afirmou que fez "esses filmes e os apreciou", mas tinha um "desejo ardente" de explorar outro gênero. "Muitas vezes é difícil, ao menos para mim (...), saber do que você é capaz quando está categorizado em algo (...) e precisa que pessoas que ama e respeita, como Emily [Blunt] e Benny [Safdie], digam: 'você consegue'".

- Seyfried em transe - A proposta de Mona Fastvold, por sua vez, transporta o público ao século XVIII, para mostrar os primórdios do movimento religioso conhecido como "Shakers", famoso pelas orações durante as quais os fiéis entravam em transe e agitavam o corpo. Amanda Seyfried dá vida a Anne Lee, uma britânica de Manchester que, devastada pela perda de quatro filhos ainda bebês, decide renunciar completamente ao sexo e se dedicar inteiramente à religião.

Segundo Seyfried, interpretar esse personagem, que carrega tanto sofrimento, foi "difícil" e também "fantástico", até "terapêutico", declarou em coletiva de imprensa. O movimento fundado por Lee ganha adeptos que se reconciliam com Deus após terem pecado, sacudindo vigorosamente o corpo, em um filme de época que flerta com o gênero musical, onde os atores interpretam várias canções inspiradas nos hinos reais entoados na época. "Na história de Anne Lee, o que mais me chamou atenção é a maneira como ela lidera (...) com empatia e gentileza" para "criar um espaço onde todos fossem iguais, homens, mulheres, negros", disse em coletiva de imprensa a diretora Mona Fastvold, que escreveu o roteiro junto com seu marido, Brady Corbet ("O Brutalista").