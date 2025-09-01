Rebeldes do Iêmen enterram primeiro-ministro morto em bombardeio israelense

Milhares de pessoas participaram, nesta segunda-feira (1º), na capital do Iêmen, dos funerais do primeiro-ministro e de outros 11 funcionários de alto escalão do governo dos rebeldes huthis, que morreram na semana passada em um bombardeio de Israel. Os 12 caixões foram levados para a mesquita de Al Shab na capital Sanaa, controlada desde 2014 por este grupo rebelde pró-iraniano.

O primeiro-ministro huthi, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nove ministros e dois funcionários de seu gabinete, morreram em 28 de agosto em um bombardeio israelense que atingiu uma área de Sanaa onde uma reunião era realizada. Este é o cargo de mais alto perfil dos rebeldes iemenitas morto em um bombardeio israelense desde que os huthis começaram a lançar mísseis e drones contra Israel, após o início da guerra em Gaza. A maioria desses projéteis foi interceptada. "Não há motivos para preocupação com o funcionamento do aparelho governamental", declarou o primeiro-ministro interino, Mohamed Ahmad Muftah, à multidão reunida na mesquita. O Iêmen está em guerra desde 2014 e os huthis controlam grandes extensões do território e, após o início da guerra em Gaza, começaram a lançar bombardeios contra Israel, afirmando que agem em solidariedade com os palestinos.