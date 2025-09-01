Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rainha Camilla enfrentou assédio sexual na adolescência com uma 'sapatada'

Autor Agência Estado
A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu sapato para acertar o agressor na virilha, segundo um novo livro sobre a família real.

Camilla estava em um trem para a estação de Paddington, em Londres, em meados da década de 1960, quando o homem ao seu lado tentou tocá-la, de acordo com um trecho de Power and the Palace, de Valentine Low, ex-correspondente real do jornal The Times. Ela relatou o episódio ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson quando ele ainda era prefeito de Londres.

"Camilla disse: 'Fiz o que minha mãe me ensinou, tirei o sapato e acertei ele com o salto'", contou Low à BBC. "Quando chegou a Paddington, e isso é a parte crucial da história, ela encontrou um homem de uniforme, contou o que havia acontecido, e o agressor foi preso. Ela fez a coisa certa."

A revelação ganhou destaque nos jornais britânicos nesta segunda-feira, 1º, com manchetes que iam desde o Daily Telegraph, mais formal, com "Rainha enfrentou agressor sexual", até o sensacionalista The Sun, que estampou "Camilla bateu em tarado com o salto". Seja qual for a abordagem, o relato reforça a imagem de Camilla como uma mulher prática e firme, que trouxe resiliência à família real.

Segundo Low, a história foi relatada por um ex-assessor de Johnson, que acreditava que o episódio explicaria o forte apoio de Camilla a instituições de caridade que trabalham com vítimas de violência doméstica. A rainha sempre evitou falar publicamente sobre o assunto porque, embora perturbadora, sua experiência foi menos grave do que os ataques sofridos por muitas outras mulheres e meninas.

"Ela não queria chamar atenção para si mesma em detrimento das experiências delas", disse o autor. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar.

Power and the Palace será publicado ainda este mês. O livro, que detalha a relação entre a monarquia e líderes políticos britânicos, já vem despertando interesse após a divulgação de trechos no The Times que sugerem que a falecida rainha Elizabeth II se opunha à saída do Reino Unido da União Europeia. (COM INFORMAÇÕES DA AP)

