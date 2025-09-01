Polícia londrina acusa cerca de 50 pessoas por apoio a uma organização pró-palestina proibida

A polícia de Londres anunciou, nesta segunda-feira (1º), a acusação de 47 pessoas por terem manifestado apoio ao grupo Palestine Action, elevando para 114 o número de indivíduos processados desde que o movimento foi designado como "terrorista" em julho. Os acusados, com idades entre 18 e 81 anos, foram detidos durante uma manifestação em 19 de julho e deverão comparecer a um tribunal londrino nos dias 27 e 28 de outubro, declarou a polícia em um comunicado.

Caso sejam considerados culpados, enfrentarão uma pena máxima de seis meses de prisão. O governo trabalhista britânico proibiu o Palestine Action, classificando-o como um grupo "terrorista" em julho, após atos de vandalismo cometidos em uma base da Royal Air Force. Desde então, várias manifestações têm sido organizadas para protestar contra a decisão. Mais de 700 pessoas foram presas, sendo 114 delas acusadas até o momento. Criado em 2020, o Palestine Action se apresentava como um movimento de denúncia da "cumplicidade britânica" com o Estado de Israel, sobretudo em relação à venda de armas.