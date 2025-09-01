Osaka elimina Gauff e avança às quartas de final do US Open

A japonesa Naomi Osaka eliminou a número 3 do mundo, a americana Coco Gauff, nesta segunda-feira (1º), na partida de maior destaque das oitavas de final do US Open. A ex-número 1 do mundo, que conquistou o título em Nova York em 2018 e 2020, venceu a campeã de 2023 por 6-3 e 6-2 e enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk (28ª) ou a tcheca Karolina Muchova (13ª) por uma vaga nas semifinais.

O desempenho de Osaka em Flushing Meadows é o seu melhor num Grand Slam desde que retornou ao circuito da WTA no início de 2024, após dar à luz uma filha. A detentora de quatro títulos de 'majors' avançou nesta segunda-feira para sua primeira quartas de final de Grand Slam desde o Aberto da Austrália em 2021 e a quinta de sua carreira. Desde o início de sua carreira, a japonesa de 27 anos venceu de forma consistente os grandes torneios em que havia chegado às quartas de final. "Estou um pouco sensível e não quero chorar", disse Osaka na quadra. "Me diverti muito aqui (...) Significa muito para mim estar de volta".