Modi e Putin afirmam laços estreitos enquanto EUA pressionam Índia por compra de petróleo russo

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram à margem de uma cúpula regional na China nesta segunda-feira, 1, em uma demonstração de laços cada vez mais estreitos, enquanto as relações da Índia com os EUA estão tensas devido à compra de petróleo da Rússia.

Em suas falas para abrir as conversas, Modi classificou a parceria com Moscou como "especial e privilegiada". Putin se dirigiu a Modi como um "querido amigo" e saudou os laços entre os dois países como "especiais, amigáveis e de confiança".