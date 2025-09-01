Já chega a 800 o número de mortos em terremoto no Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,0 ocorreu no leste do Afeganistão, em duas províncias montanhosas perto da fronteira com o Paquistão, na noite deste domingo, 31. Ao menos 800 pessoas morreram e outras 2.700 ficaram feridas, informou o Ministério do Interior afegão, controlado pelo Talibã nesta segunda-feira (1º), enquanto escombros eram vasculhados em busca de sobreviventes. O epicentro do sismo, ocorrido às 23h47 (horário local), foi a 27 km da cidade de Jalalabad. O tremor foi seguido por cinco réplicas, sentidas a centenas de quilômetros. As informações são do Ministério do Interior afegão.

Em Cabul, a capital, as autoridades de saúde disseram que os socorristas estavam correndo para chegar a aldeias remotas espalhadas por uma área com longa história de terremotos e inundações. Imagens da Reuters Television mostram helicópteros transportando vítimas, enquanto moradores ajudavam soldados e médicos a carregar os feridos para ambulâncias. Três aldeias foram arrasadas na província de Kunar, com grandes danos em muitas outras, informou o Ministério da Saúde. O desastre, um dos piores do país, irá sobrecarregar ainda mais os recursos do país, que enfrenta crises humanitárias.

"Todas as nossas equipes foram mobilizadas para acelerar a assistência, para que um apoio abrangente e completo possa ser fornecido", disse o porta-voz do ministério, Abdul Maten Qanee, à Reuters, citando esforços em áreas desde segurança até alimentação e saúde. O terremoto arrasou três aldeias em Kunar, com danos substanciais em muitas outras, informaram as autoridades. Pelo menos 610 pessoas foram mortas em Kunar, com 12 mortos em Nangarhar, acrescentaram. Socorristas tentam encontrar sobreviventes na área que faz fronteira com a região de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, onde casas de barro e pedra foram destruídas pelo terremoto da meia-noite, que atingiu uma profundidade de 10 km.

Equipes de resgate militares se espalharam pelas duas províncias, disse o Ministério da Defesa em um comunicado, acrescentando que 40 voos haviam transportado 420 feridos e mortos. "Até agora, nenhum governo estrangeiro entrou em contato para fornecer apoio para trabalhos de resgate ou ajuda", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. O Afeganistão é propenso a terremotos, particularmente na cordilheira do Hindu Kush, onde as placas tectônicas indiana e eurasiática se encontram.