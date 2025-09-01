Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Betis anuncia contratação de Antony até 2030

Betis anuncia contratação de Antony até 2030

O Betis anunciou nesta segunda-feira (1º) que chegou a um acordo com o Manchester United para contratar o atacante brasileiro Antony, que jogou a segunda metade da temporada passada no clube espanhol por empréstimo e agora assina até 2030.

A diretoria do Betis não informou o valor da operação, que segundo a imprensa espanhola seria de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões de euros na cotação atual).

A rápida adaptação e o bom desempenho no clube espanhol (nove gols e seis assistências em 26 jogos oficiais) fizeram com que Antony ganhasse o carinho da torcida e o interesse da diretoria em sua contratação, aproveitando que o técnico do United, Rúben Amorim, não queria sua permanência em Old Trafford.

"É aqui que vou dormir e acordo sorrindo", disse o brasileiro em entrevista em maio a um programa de TV da Espanha.

"Sempre digo que a melhor decisão que já tomei foi vir para o Betis. Estou feliz e, quando estou feliz, as coisas correm bem. Para mim, claro, é importante marcar gols e dar assistências, mas estar feliz é o mais importante. Eu me encontrei aqui", contou.

Revelado pelo São Paulo, Antony iniciou sua trajetória no futebol europeu em 2020, quando chegou ao Ajax.

Seu desempenho rapidamente chamou a atenção o Manchester United, que o contratou em 2022 por 95 milhões de euros (R$ 478 milhões na cotação da época).

No entanto, ele não se firmou no time e acabou sendo emprestado ao Betis, onde conseguiu se reerguer.

