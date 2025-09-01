Betis anuncia contratação de Antony até 2030

A diretoria do Betis não informou o valor da operação, que segundo a imprensa espanhola seria de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões de euros na cotação atual).

O Betis anunciou nesta segunda-feira (1º) que chegou a um acordo com o Manchester United para contratar o atacante brasileiro Antony, que jogou a segunda metade da temporada passada no clube espanhol por empréstimo e agora assina até 2030.

A rápida adaptação e o bom desempenho no clube espanhol (nove gols e seis assistências em 26 jogos oficiais) fizeram com que Antony ganhasse o carinho da torcida e o interesse da diretoria em sua contratação, aproveitando que o técnico do United, Rúben Amorim, não queria sua permanência em Old Trafford.

"É aqui que vou dormir e acordo sorrindo", disse o brasileiro em entrevista em maio a um programa de TV da Espanha.

"Sempre digo que a melhor decisão que já tomei foi vir para o Betis. Estou feliz e, quando estou feliz, as coisas correm bem. Para mim, claro, é importante marcar gols e dar assistências, mas estar feliz é o mais importante. Eu me encontrei aqui", contou.

Revelado pelo São Paulo, Antony iniciou sua trajetória no futebol europeu em 2020, quando chegou ao Ajax.