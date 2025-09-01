Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bélgica anuncia que reconhecerá Estado palestino na Assembleia Geral da ONU

Autor AFP
AFP
A Bélgica reconhecerá o Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, anunciou nesta terça-feira (2, data local) o ministro belga das Relações Exteriores, Maxime Prévot.

"Palestina será reconhecida pela Bélgica durante a sessão da ONU! E serão impostas sanções firmes contra o governo israelense", escreveu o chefe da diplomacia belga no X.

A Bélgica se soma assim a vários países ocidentais, como França e Reino Unido, que também anunciaram que reconhecerão o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

