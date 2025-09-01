Ataques ucranianos a refinarias deixam partes da Rússia sem gasolina

Os postos de gasolina ficaram sem combustível em algumas regiões da Rússia depois dos ataques das últimas semanas de drones ucranianos a refinarias e outras infraestruturas petrolíferas. Motoristas tiveram de esperar em longas filas e autoridades recorreram ao racionamento ou ao corte total das vendas. Os preços no atacado na Bolsa Mercantil Internacional de São Petersburgo para a gasolina A-95 - a de maior octanagem - atingiram níveis recordes na semana passada, subindo cerca de 50% em relação a janeiro. Ao mesmo tempo, a demanda disparou por parte dos agricultores, que buscavam colher a safra, e dos russos, que pegavam a estrada para as férias do verão (Hemisfério Norte).

A mídia russa informou que a escassez de combustível está afetando os consumidores em várias regiões do extremo oriente e na península da Crimeia, tomada da Ucrânia e anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Os meios de comunicação da região de Primorye, que faz fronteira com a Coreia do Norte, relataram longas filas e preços de cerca de 78 rublos por litro (aproximadamente R$ 5,24 por litro) nos postos de gasolina da região, onde o salário médio mensal é de cerca de US$ 1,2 mil (R$ 6,4 mil). Jornalistas do veículo de notícias local Primpress encontraram outros motoristas tentando vender gasolina online por até 220 rublos o litro (R$ 14,78 o litro). No distrito de Kurilski, nas Ilhas Kuril, ao norte do Japão, a escassez de gasolina A-92 de baixa octanagem obrigou as autoridades a suspender completamente as vendas ao público no dia 25 de agosto. Na Crimeia, uma popular área turística, algumas empresas venderam combustível apenas a portadores de cupons ou cartões especiais. A Rússia está acostumada a aumentos no preço da gasolina no fim do verão. Mas a escassez deste ano foi agravada pelos ataques da Ucrânia a refinarias de petróleo na guerra que já dura três anos e meio. Ataques maiores e mais concentrados estão causando danos e prejudicando a produção, tudo isso coincidindo com o pico da demanda.

Repetição A Ucrânia já atacou a infraestrutura energética russa antes, mas os ataques recentes têm sido mais bem-sucedidos, com drones visando um grupo mais concentrado de instalações. "Os ucranianos estão atacando um arco de refinarias, começando em Ryazan, ao sul de Moscou, até Volgogrado. Essa região é por onde as pessoas passam a caminho dos resorts no Mar Negro. É onde a maior parte das operações de colheita está ocorrendo. É também densamente povoada", disse Serguei Vakulenko, pesquisador do Carnegie Russia Eurasia Center. Entre os dias 2 e 24 de agosto, a Ucrânia atacou infraestruturas petrolíferas pelo menos 12 vezes, de acordo com relatos da mídia. Desses ataques, pelo menos 10 tiveram como alvo locais no arco Ryazan-Volgograd, no sudoeste da Rússia. "As ações danificaram muitas refinarias, mas não as destruíram completamente", disse Vakulenko, acrescentando que a maioria das instalações é extremamente resistente a incêndios.

"Mas eles podem retardar a atividade das refinarias, como mostra a queda na entrada de petróleo bruto para ser transformado em diesel, gasolina ou outros produtos em cerca de 200 mil a 250 mil barris por dia", disse Gary Peach, analista de mercados petrolíferos da Energy Intelligence. "Isso é suficiente para causar algum impacto na indústria de gasolina, especialmente durante os meses de alto consumo no verão", disse. A produção de gasolina caiu 8,6% nos primeiros 19 dias de agosto, em comparação com o ano anterior, e a produção de diesel caiu 10,3%. Locomoção

Outras questões relacionadas à guerra causaram ainda mais sofrimento aos consumidores. Os ataques com drones ucranianos interromperam repetidamente as redes de transporte russas, particularmente o tráfego aéreo, fazendo com que houvesse mais viagens de carro, aumentando a demanda por gasolina, segundo Vakulenko. A inflação também significou menos lucros aos fornecedores que normalmente compram gasolina no início do ano para vender nos meses de verão, quando vale mais, e muitos empresários simplesmente decidiram não se preocupar com isso este ano, disse ele. Individualmente, nenhum desses problemas causou perturbações duradouras ou generalizadas na Rússia. Mas, juntos, transformaram a flutuação anual esperada dos preços em um problema para o governo. Para tentar amenizar a escassez, a Rússia suspendeu as exportações de gasolina, com autoridades declarando uma proibição total até 30 de setembro e uma proibição parcial afetando comerciantes e intermediários até 31 de outubro.