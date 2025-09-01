Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 38 anos, Jamie Vardy inicia nova etapa no Cremonese

Aos 38 anos, Jamie Vardy inicia nova etapa no Cremonese

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-jogador da seleção inglesa Jamie Vardy, de 38 anos, assinou nesta segunda-feira (1º) com o Cremonese, clube recém-promovido à primeira divisão italiana e que venceu suas duas primeiras partidas da temporada.

"StradiVardy está aqui", anunciou o clube lombardo nas redes sociais, publicando uma foto de Vardy ao lado de um Stradivarius, o famoso violino fabricado no século XVII em Cremona, na oficina de Antonio Stradivari.

Vardy assinou um contrato de um ano, até junho de 2026, com o modesto clube. O Cremonese especificou que uma opção por mais uma temporada está incluída.

O veterano atacante passou a maior parte de sua carreira no Leicester, marcando 200 gols em 500 partidas entre 2012 e 2025.

Com a camisa do Leicester, ele conquistou a Premier League em 2016 sob o comando de Claudio Ranieri, no que é considerado o título mais surpreendente da história do campeonato.

Vardy foi o artilheiro da Premier League na temporada 2019-2020 (23 gols) e também conquistou a FA Cup em 2021.

Ele disputou 26 partidas pela seleção da Inglaterra, marcando 7 gols.

O Cremonese é atualmente a surpresa da temporada italiana. Venceu nas duas primeiras rodadas, contra Milan e Sassuolo, o que o coloca na liderança da tabela, ao lado de Juventus, Napoli e Roma.

jr/bm/dr/cl/aam/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar