Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

A Anistia Internacional afirmou nesta terça-feira (2, data local) que existem evidências de que agentes do governo sírio e aliados executaram 46 membros da minoria drusa durante uma semana de violência sectária em julho, e exigiu que os responsáveis sejam responsabilizados perante a justiça. A violência começou em 13 de julho com confrontos entre combatentes drusos e beduínos sunitas, mas escalou rapidamente envolvendo forças governamentais e tribais de outras partes da Síria.

As autoridades sírias disseram na época que suas forças interviram para conter os combates, mas testemunhas, facções drusas e o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) os acusam de tomar partido dos beduínos e cometer abusos contra os drusos. O OSDH, um grupo de monitoramento do conflito, informou que mais de 2 mil pessoas, incluindo 789 civis drusos, "foram executadas sumariamente por pessoal dos ministérios da Defesa e do Interior". A Anistia disse que documentou o "ataque a tiros e assassinato deliberado" de 46 drusos na cidade de Sweida e arredores, nos dias 15 e 16 de julho. "Essas execuções por forças do governo e aliados ocorreram em uma praça pública, casas residenciais, uma escola, um hospital e um salão cerimonial", afirmou.

Segundo a Anistia, as evidências incluem "vídeos verificados de homens armados em uniformes militares e de segurança, alguns com insígnias oficiais, executando pessoas desarmadas". Também afirmou possuir fotos verificadas, análises de armas e depoimentos de testemunhas. O grupo de direitos humanos afirmou que compartilhou suas descobertas preliminares com os ministérios do Interior e Defesa, mas não obteve resposta.

Pelo menos quatro homens armados que aparecem nos vídeos verificados usavam distintivos pretos característicos do Estado Islâmico (EI), segundo a Anistia, e três deles foram filmados trabalhando junto ao pessoal de segurança. O EI não reivindicou os ataques em Sweida. Após as forças governamentais deixarem Sweida, um fotógrafo da AFP viu corpos em uma rua no centro da cidade.