AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025

TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe - (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Nova audiência sobre a tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook - RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do 2º trimestre - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro) BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro) Europa

VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro) QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2025 Américas