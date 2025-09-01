AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
BRASÍLIA (Brasil) - Supremo Tribunal Federal começa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe -
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Nova audiência sobre a tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook -
RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do 2º trimestre - 10H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
BELÉM (Brasil) - Acomodação para a conferência COP30 - (até 21 de Novembro)
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro)
QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00
QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2025
Esportes
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 : Brasil x Chile - 22H30
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30
Europa
CASTEL GANDOLFO (Itália) - Papa Leão XIV inaugura 'Borgo Laudato Si' - 12H00
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Eclipse lunar total - 15H30
Américas
(+) BRASIL - Apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestam em diversas cidades contra seu julgamento por suposta tentativa de golpe -
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula participa do desfile do Dia da Independência - 12H00
SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2025
Europa
VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 12)